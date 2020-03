“Oggi compio 88 anni, l’unico regalo che vorrei è qualche compleanno in più. Io faccio la mia parte, voi fate la vostra. Restate a casa”.

Dolcissimo nonno, auguri di ❤️#chiuderetutto pic.twitter.com/nczM4VEUOw — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 12, 2020 (Twitter)

Il leader della Lega Matteo Salvini attraverso un post pubblicato sui social diffonde il commovente appello di un simpatico nonnino che oggi compie 88 anni e per questa speciale occasione chiede a tutti gli italiani un regalo molto speciale: “Tanti auguri a me – esordisce l’uomo con in mano un foglio dal quale legge – Oggi compio 88 anni. L’unico regalo che vorrei è ancora qualche altro compleanno da festeggiare con voi“.

L’ottantottenne cambia foglio e prosegue il discorso affermando: “Io faccio la mia parte! Tu fai la tua! Grazie.” Infine rilancia uno degli hashtag più usati e più di tendenza degli ultimi giorni: #IORESTOACASA, seguito dal disegno di un cuore. C’è un dettaglio particolare nell’ultima inquadratura, in quanto viene leggermente allargata la ripresa e appaiono su un tavolo gel igenizzante e mascherina, due strumenti indispensabili per contrastare il Covid-19.

Un messaggio che non può lasciare indifferenti e che fa comprendere chiaramente quanto sia importante seguire le direttive emanate dal governo per contenere l’emergenza coronavirus. Un piccolo sacrificio può salvare la vita dei nostri cari, ma sopratutto il loro e il nostro futuro.

Carlo Saccomando