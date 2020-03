Coronavirus: il video che mostra la desolazione delle nostre città

Oggi rimanere impassibili davanti alle immagini delle nostre città è impossibile. Il filmato ci mostra quella che è la situazione attuale nelle principali città al mondo da Roma a New York, da Venezia a Gerusalemme, da Milano a Rio de Janeiro: la desolazione totale.

Quelle che fino a poco tempo fa erano le piazze e le vie più frequentate al mondo, mete turistiche per eccellenza, caratterizzate da una straordinaria vitalità, oggi non sono altro che lo specchio di una battaglia lenta e silenziosa contro un nemico invisibile chiamato Coronavirus.

Simboli inimitabili dell’Italia come il Colosseo, Campo de’ Fiori, Fontana di Trevi e piazza di Spagna a Roma, il ponte di Rialto e piazza San Marco a Venezia, il Duomo di Milano, oggi diventati emblema della desolazione. Ma nello stesso tempo rappresentano la testimonianza diretta della lotta silenziosa e invisibile che milioni di italiani stanno combattendo contro quel nemico invisibile che è il Coronavirus, sia attraverso la propria opera professionale o di volontariato, oppure stando chiuso in casa per preservare la salute pubblica.

Piazza San Marco, Venezia (Twitter)

Stupisce inoltre vedere deserti emblemi del turismo mondiale come Times Square a New York, la spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, il Muro del Pianto a Gerusalemme e ce ne sarebbero ancora migliaia da citare.

L’augurio che faccio ai futuri noi è che tra qualche tempo, quando tutto sarà tornato alla normalità e riguarderemo queste immagini, una piccola scintilla possa illuminare i nostri cuori e possa farci apprezzare molto di più tutto quello una volta davamo per scontato.

Carlo Saccomando