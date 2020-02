Coronavirus, in Francia il primo decesso fuori dall’Asia

Una persona è morta in Francia per le conseguenze del coronavirus. Si tratta della prima vittima fuori dall’Asia. Lo ha annunciato il ministro della Sanità francese precisando che la vittima è il turista cinese di 80 anni, primo ricoverato per il coronavirus che era arrivato in Francia dalla provincia di Hubei il 5 gennaio ed era stato ricoverato in isolamento il 25. Le sue condizioni si erano aggravate velocemente.

Intanto è salito a 1.527 il numero delle vittime provocate finora dal coronavirus: è quanto emerge dai dati aggiornati della John Hopkins University, secondo cui le persone contagiate sono 67.097 e quelle ricoverate sono 8.571.

Il volo dell’Aeronautica Militare sul quale viaggia Niccolò, il 17enne di Grado bloccato a Wuhan per due volte a causa della febbre, è atterrato all’aeroporto di Pratica di Mare. Ad accogliere il giovane, oltre alla sua famiglia, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Dopo lo sbarco e i controlli, Niccolò è stato trasferito allo Spallanzani per la quarantena. A bordo del Boeing KC-767 dell’Aeronautica militare che ha riportato Niccolò in Italia ha viaggiato anche il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, assieme a medici ed infermieri.

“Appena atterrato il volo che ha riportato Niccolò in Italia. Bentornato a casa!“. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio postando il video dell’aereo dell’Aeronautica militare che atterra all’aeroporto di Pratica di Mare con il 17enne di Grado a bordo.

“Vogliamo rinnovare tutta la vicinanza al popolo cinese“, ha affermato l’ex capo politico del M5s dopo aver accolto il 17enne. “Niccolò è giovane e forte e non potevamo permettere che un ragazzo rimanesse tutte queste settimane in Cina. Abbiamo mantenuto la promessa fatta ai genitori“, ha infine aggiunto il ministro.

Luigi Di Maio abbraccia Pierpaolo Sileri (Facebook)

“Con oggi abbiamo completato il processo di evacuazione di tutti gli italiani“, ha sottolineato Di Maio. “Collaborazione massima con le autorità cinesi, sono state pienamente disponibili nonostante le difficoltà che stanno vivendo”

Di Maio ha inoltre voluto ringraziare pubblicamente il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri che :” in questi giorni si è speso con tutte le sue energie e so che continuerà a farlo. Prima di essere vice ministro della Salute, Pierpaolo è un medico che, al di là di polemiche e strumentalizzazioni, è andato di nuovo in Cina per accompagnare a casa i nostri connazionali che erano a Wuhan. Ieri si è imbarcato sull’aereo dell’Aeronautica e ha accompagnato Niccolò durante tutto il viaggio che dalla Cina lo ha riportato in Italia.“

Norbert Ciuccariello