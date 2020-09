Coronavirus, in Italia 1.397 nuovi contagi e 10 morti

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.397 nuovi contagiati e 10 decessi. Rispetto alla giornata di ieri si registra un lieve aumento del numero dei casi di positività e di quello delle morti, quando il bollettino era di 1.326 positivi e 6 decessi.

Calano i tamponi effettuati (92.790) circa 10mila in meno rispetto al picco record di ieri. Mentre cresce il numero totale dei test fatti dall’inizio dell’epidemia che sale a 8.921.658. Nuovo balzo del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono aumentati di 11 in 24 ore, portando il totale a 120.

Crescono di 289 unità i guariti e dei dimessi segnalati nelle ultime 24 ore dal ministero della Salute, che mercoledì erano stati 257. Attualmente il totale raggiunge le 208.490 unità.