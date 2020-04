Coronavirus: in Italia 106.607 malati, 22.170 vittime e 40.164 guariti

Sono complessivamente 106.607 i malati di Coronavirus in Italia, con un incremento di 1.189 rispetto a ieri, più o meno in linea con l’aumento registrato ieri di 1.127. Il dato è stato fornito da Angelo Borrelli nel corso del bollettino giornaliero alla sede della Protezione civile. Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, è di 168.941, con un incremento rispetto a ieri di 3.786

Per la prima volta dal 20 marzo i pazienti nei reparti sono infatti scesi sotto tremila: ad oggi sono infatti 2.936, 143 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.032 sono in Lombardia, 42 in meno rispetto a ieri. Dei 106.607 malati complessivi, 26.893 sono ricoverati con sintomi, 750 in meno rispetto a ieri, e 76.778 sono quelli in isolamento domiciliare.

Sono 22.170 le vittime dopo aver contratto il Covid-19 in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 525. Ieri l’aumento era stato di 578. Mentre sono 40.164 le persone guarite nel complesso con un incremento di 2.072 guariti in più rispetto a ieri.

Intanto si registra il record di tamponi effettuati in un solo giorno: nelle ultime 24 ore ne sono stati fatti 60.999. Complessivamente sono 1.178.403 i tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza, circa 570mila sono stati effettuati in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Durante la conferenza stampa il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro ha commentato positivamente i dati: “Siamo in un trend discendente, con le curve dei contagiati, dei ricoverati e dei deceduti che hanno uno sfalsamento temporale e che trovano evidenza anche nei dati giornalieri“.

Norbert Ciuccariello