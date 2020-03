Coronavirus: in Italia 17.750 positivi, 1.996 guariti e 1.441 vittime

Sono 17.750 le persone attualmente positive al coronavirus in Italia, 2.795 in più rispetto a ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto quota 21.157. Sono i dati forniti dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nel corso della consueta conferenza stampa alla Protezione Civile. Si registrano 1.441 vittime, 175 in più rispetto alla giornata precedente, in ribasso rispetto alle 250 registrate venerdì .

Il dato positivo è rappresentato dal numero dei guariti: 1.996, di cui 527 in un solo giorno, il dato migliore mai raggiunto fino ad oggi. Per quanto riguarda il computo dei 17.750 contagiati 1.518 sono ricoverati in terapia intensiva, 190 in più rispetto al giorno prima.

Per quanto riguarda i dati dalle regioni dalla Protezione civile fanno sapere che in Lombardia sono 9.059 i malati (1.327 in più di ieri), 2.349 in Emilia Romagna (+338), 1.775 in Veneto (+322), 864 nelle Marche (+164), 814 in Piemonte (+20), , 614 in Toscana (+159), 320 nel Lazio (+78), 243 in Campania (+30), 384 in Liguria (+80), 271 in Friuli Venezia Giulia (+35), 150 in Sicilia (+24), 156 in Puglia (+35), 199 in Trentino (+42), 106 in Abruzzo (+23), 103 in Umbria (+30), 17 in Molise (nessun nuovo contagio registrato), 47 in Sardegna (+4), 41 in Valle d’Aosta (+14), 59 in Calabria (+22), 170 in Alto Adige (+47), 10 in Basilicata (nessun nuovo contagio registrato).



“Siamo di fronte ad una grande pandemia, dobbiamo lavorare tutti insieme senza polemiche“, ha affermato Borrelli sulle accuse delle Regioni, in particolar modo dalla Lombardia, sulla qualità delle mascherine inviate. Intanto il governo vara nuove disposizioni e ribadisce di evitare qualsiasi spostamento, sopratutto tra regione e regione e tra Nord e Sud (se non per motivi strettamente necessari e comprovanti una motivazione valida).

L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, lancia un’allarme che riguarda la situazione negli ospedali della sua regione: “Sono almeno 7 giorni che arriviamo a fine serata solo con 15 letti liberi in terapia intensiva. C’è un limite che è soprattutto quello dei respiratori“.

Guido Bertolaso (Twitter)

Guido Bertolaso sarà il “consulente personale” del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per la realizzazione del progetto riguardante la costruzione di un ospedale dedicato ai pazienti Covid presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera di Milano.

Un operatore tecnico del 118 è morto dopo essere stato contagiato dal Covid-19. Si chiamava Diego Bianco, abitava a Montello, paese di 3.200 abitanti a una dozzina di chilometri da Bergamo. Era sposato e padre di un figlio: avrebbe compiuto 47 anni il prossimo maggio. I colleghi lo ricordano come un ottimo lavoratore e un attento padre di famiglia.