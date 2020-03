Coronavirus: in Italia 77.635 malati, 12.428 vittime e 15.729 guariti

Sono 15.729 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.109 in più di ieri. Il dato è stato reso noto della consueta conferenza stampa alla Protezione Civile. Ieri l’aumento dei numero di guariti era stato di 1.590. I malati sono 77.635, con un incremento rispetto a ieri di 2.107, lunedì l’incremento era stato di 1.648. Il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti , è di 105.792.

Le vittime totali salgono a 12.428, con un aumento di 837 in un giorno, lunedì l’aumento era stato di 812. Mentre i guariti sono 15.729 (+1.109), ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.590.

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha inoltre confermato che le vittime positive al cCoronavirus sono per la maggior parte persone anziane, considerate fragili poiché hanno più di due patologie pregresse

Volontari della Croce Rossa (Twitter)

“C’è una diminuzione dell’incremento dei ricoverati, da 1.276 il 26 marzo a 409 ieri a 397 oggi; in terapia intensiva l’incremento giornaliero era 120 il 26 marzo, è di 42 oggi. È una fotografia generale del sistema sanitario che fa fronte a questi numeri, in via di contenimento“, ha affermato Roberto Bernabei del Comitato tecnico scientifico (Cts) in conferenza stampa alla Protezione civile.

Norbert Ciuccariello