Coronavirus, in Italia nuovo record di guariti: 2.943. In totale oltre 25mila vittime

Sono 187.327 i casi totali di positività al Coronavirus in Italia dall’inizio della pandemia, l’incremento rispetto a ieri è di +3.370. Cala per il terzo giorno il numero di persone attualmente positive: sono 107.699 le persone malate, dieci in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Il dato è stato reso noto Protezione Civile attraverso l’aggiornamento giornaliero.

Nuovo record di guariti dal Covid-19 in Italia in un solo giorno: sono complessivamente sono 54.543, con un 2.943 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 2.723. Mentre sono 437 le persone decedute nelle ultime 24 ore. Il totale dei deceduti supera così quota 25mila: in totale 25.085 vittime.

Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per Coronavirus. Ad oggi sono 2.384, 87 in meno rispetto a ieri. Di questi, 817 sono in Lombardia, 34 in meno rispetto a ieri. Dei 107.699 malati complessivi, 23.805 sono ricoverati con sintomi, 329 in meno rispetto a ieri e 81.510 sono quelli in isolamento domiciliare. I tamponi finora effettuati sono 1milione 513mila 251 (63.101 nelle ultime 24 ore).

Altri due medici morti: complessivamente 144 vittime tra i camici bianchi

Altri due medici si aggiungo alla lista dei decessi per Covid-19: sono Alberto Santoro (medici di famiglia) e Pasqualino Andreacchio (chirurgo specializzato in urologia, in pensione). Lo rende noto la Federazione nazionale degli ordini di medici (Fnomceo). Il totale dei decessi sale così a 144.

Dati Ministero della Salute del 22 aprile 2020

La situazione nelle regioni italiane

Nel dettaglio l’incremento dei casi totali rispetto a ieri registra i seguenti incrementi: Lombardia +1.161, Emilia Romagna +342, Piemonte +784, Veneto +334, Toscana +97, Liguria +154, Lazio +80, Marche +47, Campania +50, Puglia +108, Trento +32, Sicilia +48, Friuli Venezia Giulia +25, Abruzzo +66, Bolzano +6, Umbria +4, Sardegna +11, Valle d’Aosta +2, Calabria +13, Basilicata +4, Molise +2

Norbert Ciuccariello