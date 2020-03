Coronavirus: in Italia oltre 10mila contagi, comprese vittime e guariti

Nell’ultimo bollettino emesso dalla Protezione civile il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha dichiarato che il numero di malati di Coronavirus in Italia è attualmente stimato in 8.514, 529 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, ha superato le diecimila unità: i contagiati in totale sono stati 10.149.

Tra le notizie positive il numero dei dimessi guariti che oggi sono stati 280, dall’inizio dell’emergenza si è superata quota mille (1.004), mentre si sono registrati 168 nuovi decessi (631 vittime in totale), di cui Borelli a specificato che “si tratta di persone con patologie pregresse“.

Il capo per le emergenze ha inoltre voluto smentire alcune fake news sulla Protezione civile inerenti “scenari a firma del capo dipartimento, le quali non sono assolutamente vere, così come altre comunicazioni. Invitiamo i cittadini ad informarsi attraverso i canali ufficiali e non con le fake news che purtroppo girano anche sui social“.

Il commissario per l’emergenza della Protezione civile Angelo Borrelli (Twitter)

Lombardia e Veneto chiedono misure più restrittive

Lombardia e Veneto sono pronte a prendere misure drastiche ed hanno chiesto di chiudere tutto, tranne alimentari e farmacie, per 15 giorni. E il governo si dice pronto a intervenire con misure più dure. Confindustria mostra però preoccupazione e chiede di non esasperare le norme.

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha dichiarato che “La zona rossa di Codogno e Lodi è l’unica zona dove l’evoluzione dell’infezione si sta invertendo“, inoltre ha aggiunto di essere stato incaricato da 12 sindaci lombardi a rivolgersi al governo per “chiedere un ulteriore irrigidimento delle misure“.

Secondo il governatore lombardo, si dovrebbero “chiudere le attività commerciali” non essenziali e “il trasporto pubblico locale e quelle attività imprenditoriali che possono essere chiuse.“