Coronavirus, in Italia oltre 13mila morti e 80.572 malati

Il bollettino giornaliero fornito dalla Protezione Civile annuncia che in Italia sono complessivamente 80.572 i malati affetti da Coronavirus, con un incremento rispetto a ieri di 2.937. Martedì l’incremento era stato di 2.107. Mentre il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, è di 110.574 persone. I dati sono stai forniti nel corso della consueta conferenza stampa alla quale erano presenti il capo della Protezione civile Angelo Borrelli e il commissario straordinario all’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri.

Si registra un ulteriore aumento delle vittime, salite a quota 13.155, con un aumento rispetto a ieri di 727, in leggera diminuzione rispetto agli 837 nuovi decessi di ieri. Mentre sul fronte delle guarigioni sono in 16.847 le persone guarite complessivamente dall’inizio dell’epidemia, 1.118 in più di ieri. Dato in linea con l’aumento registrato martedì di 1.109 nuovi guariti.

In base all’andamento della curca il capo della Protezione civile è stato netto: “Andare a fare Pasqua e Pasquetta fuori?Assolutamente no“. “Dobbiamo stare a casa ancora – ha aggiunto – e rispettare il distanziamento sociale, che ci sta portando a risultati positivi“

Il capo della Protezione civile Borrelli ha voluto affrontare la polemica riguardante la fornitura di mascherine sbagliate ai medici: “Le mascherine ai medici di base sono state distribuite per un errore logistico: erano state donate all’Italia dalla Cina, il carico era destinato alla collettività. Rimedieremo prontamente a rifornire i medici di base assieme al commissario Arcuri con le mascherine Ffp2“. Ha inoltre assicurato che un nuovo stock di mascherine verrà consegnato alla Federazione degli ordini dei medici entro questa settimana.

Dati ministero della Salute del 1 aprile 2020

La situazione nelle regioni italiane

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 25.765 i malati in Lombardia (641 in più rispetto a ieri), 11.489 in Emilia-Romagna (+536) 8.224 in Veneto (+374), 8.470 in Piemonte (+388), 3.456 nelle Marche (+104), 4.432 in Toscana (+206), 2.645 in Liguria (+137), 2.758 nel Lazio (+116), 1.976 in Campania (+105), 1.206 in Friuli Venezia Giulia (+46), 1.483 in Trentino (+94), 1.112 in provincia di Bolzano (-30), 1.756 in Puglia (+102), 1.544 in Sicilia (+52), 1.211 in Abruzzo (+20), 864 in Umbria (+13), 540 in Valle d’Aosta (-12), 675 in Sardegna (+18), 610 in Calabria (+4), 131 in Molise(+14), 225 in Basilicata (+9).

Quanto alle vittime, se ne registrano 7.593 in Lombardia (+394), 1.732 in Emilia-Romagna (+88), 499 in Veneto (+22), 886 in Piemonte (+32), 477 nelle Marche (+25), 253 in Toscana (+9), 460 in Liguria (+32), 148 in Campania (+15), 169 nel Lazio (+7), 122 in Friuli Venezia Giulia (+9), 129 in Puglia (+19), 116 in provincia di Bolzano (+40), 88 in Sicilia (+7), 123 in Abruzzo (+8), 37 in Umbria (+0), 59 in Valle d’Aosta (+3), 173 in Trentino (+9), 38 in Calabria (+2), 34 in Sardegna (+3), 10 in Molise (+1), 9 in Basilicata (+2). I tamponi complessivi sono 541.423, dei quali oltre 292mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

