Coronavirus: in Italia record di guariti. Preoccupano i nuovi casi in Piemonte

Il dato giornaliero diffuso dalla Protezione civile rivela il calo netto dei malati per Coronavirus.: sono infatti 107.709 gli attualmente positivi, 528 in meno rispetto a ieri, quando per la prima volta dall’inizio dell’emergenza si era registrato un calo di 20 pazienti.

Sono salite a 24.648 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento di 534. Lunedì l’aumento sul giorno precedente era stato di 454. Mentre si registra un nuovo record per quanto riguarda il numero guariti: complessivamente sono 51.600, con un incremento rispetto a ieri di 2.723. Lunedì l’aumento dei guariti era stato di 1.822.

Dati Ministero della Salute del 21 aprile 2020

Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.471, 102 in meno rispetto a lunedì. Di questi, 851 sono in Lombardia, 50 in meno rispetto a lunedì. Dei 107.709 malati complessivi, 24.134 sono ricoverati con sintomi, 772 in meno rispetto a ieri e 81.104 sono quelli in isolamento domiciliare.

“Dall’inizio dell’emergenza non è mai stato così alto il numero di pazienti dimessi e guariti“ dal Covid-19, sottolinea la Protezione Civile sottolineando che nelle ultime 24 ore sono stati dimessi dagli ospedali 772 pazienti mentre i guariti sono 2.723 in più rispetto a ieri.

Preoccupa invece il dato del Piemonte che ha registrato 606 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, che rimane la seconda regione per incremento dei nuovi casi positivi dietro alla Lombardia (+960)

Carlo Saccomando