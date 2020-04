Coronavirus, Italia: superati i 200mila contagi totali

L’Italia supera la soglia dei 200mila contagiati in totale, vale a dire gli attualmente positivi al Coronavirus, comprese vittime e guariti. Ad oggi sono infatti 201.505, con un incremento rispetto a ieri di 2.091. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Si registra un leggero aumento rispetto a ieri, quando l’incremento era stato di 1.739.

Prosegue ancora il calo dei malati: sono 105.205, 608 meno di ieri. La diminuzione ieri era stata di 290 mentre domenica c’era stato un incremento di 256 malati.

Le vittime salgono a quota 27.359, con un incremento di 382 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 333. Mentre sono 68.941 i guariti , con un incremento rispetto a ieri di 2.317. L’aumento ieri era stato di 1.696.

Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus: ad oggi sono 1.863, 93 in meno rispetto a ieri. Di questi, 655 sono in Lombardia, 25 in meno rispetto a ieri. Dei 105.205 malati complessivi, 19.723 sono ricoverati con sintomi, 630 in meno rispetto a ieri, e 83.619 sono quelli in isolamento domiciliare.