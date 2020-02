Coronavirus, lo spot di Amadeus: “Aiutiamoci l’un con l’altro”

Aiutiamoci l'un con l'altro. #Rai, @Palazzo_Chigi e Ministero della Salute insieme per sensibilizzare alle buone pratiche quotidiane utili contro il contagio da nuovo #coronavirus. Da questa sera, sulle reti Rai, lo spot con #Amadeus ⤵️#covid19italia #coronavirusitalia pic.twitter.com/HsYHbvJx6q — Ministero Salute (@MinisteroSalute) February 25, 2020

“Aiutiamoci l’un con l’altro. Insieme ce la facciamo“. Un spot con protagonista Amadeus, amatissimo volto televisivo nonché conduttore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, che ha messo a disposizione del Servizio pubblico la propria popolarità, per sensibilizzare tutti sulle buone pratiche quotidiane che aiutano a contenere il rischio contagio da Coronavirus Covid-19.

Il video è stato realizzato dalla Rai per il Ministero della Salute, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà in onda nelle prossime ore su tutti canali Rai e sui social.