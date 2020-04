Coronavirus, Lombardia: in costante calo contagi e decessi

Calano i nuovi contagi in Lombardia con +598 casi: in totale sono 75.732 con 11.048 tamponi eseguiti. Ieri c’erano stati 786 nuovi casi con 14.472 tamponi. In calo anche i decessi che sono in totale 13.772 con un aumento di 93, mentre ieri c’era stato un aumento di 104. Continuano a calare i ricoverati che sono 605 in terapia intensiva (-29) e negli altri reparti (-286). I dati sono stati resi noti da Regione Lombardia.

Dati Regione Lombardia del 30 aprile 2020

Dati Regione Lombardia del 30 aprile 2020

Intanto il prefetto di Milano Renato Saccone, con la graduale ripresa delle attività in città e provincia, ha annunciato di aver disposto un “particolare attenzione ai movimenti extraregionali“. Il piano è stato predisposto dopo una videoconferenza con le Forze dell’ordine prevede la prosecuzione di “posti di blocco” lungo le strade, metterà in campo “ingenti risorse” che avranno il compito di effettuare “controlli in serie per l’accesso ai treni di lunga percorrenza“.

Quello del 4 maggio è stato definito “un test importante” anche per il trasporto pubblico, e il piano elaborato con le Forze dell’ordine prevede “un impegno particolare“. “Un piano – ha spiegato il prefetto – che prevede flessibilità di interventi e di orientamento finalizzati a prevenire ed evitare gli assembramenti che potrebbero formarsi“.

Duomo di Milano (Twitter)

Milano: in vista del 4 maggio cambia la mobilità in città

Il Comune di Milano si muove in anticipo: in vista del fatidico appuntamento che sancirà l’inizio della Fase 2 si punta a cambiare radicalmente la mobilità in città. L’obiettivo primario del sindaco Beppe Sala e della giunta comunale è quello di potenziare i veicoli in sharing, monopattini e biciclette ‘free floating‘, ossia quelle che possono essere parcheggiate liberamente e non appoggiate negli stalli. Si punta ad arrivare ad avere da 8 mila a 16 mila bici free floating in città e per i monopattini da oltre 2200 a 6 mila.