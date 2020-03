Coronavirus, Martella: “L’informazione è un diritto essenziale”

Il sottosegretario all’Editoria Andrea Martella quest’oggi nel corso di due interviste rilasciate a Repubblica e ad Ansa ha evidenziato il ruolo fondamentale che in questo momento di emergenza ha l’intera filiera dell’informazione: “In un’emergenza sanitaria di queste proporzioni l’informazione è un indispensabile servizio ai cittadini, ma essa stessa è una parte della strategia di contrasto del virus.”

Una delle componenti più importanti nella battaglia contro il Coronavirus, secondo il sottosegretario, è rappresentata dalla “responsabilità di non sbagliare” il modo in cui informarsi, la cui responsabilità ricade su tutte le parti coinvolte “sul cittadino che sceglie come deve informarsi e sul sistema dell’informazione che deve riuscire ad affermare la sua autorevolezza“.

“Per questa ragione – prosegue Martella – abbiamo ritenuto che tutta l’attività della filiera editoriale fosse da considerare non oggetto delle restrizioni, perché i centri stampa e i giornalisti continuassero a svolgere la propria attività con la necessaria prudenza e le edicole rimanessero aperte, nel rispetto delle distanze, come presidio dell’informazione“.

L’auspicio da parte dell’onorevole nelle fila dei dem è che l’Italia possa superare, come già successo in passato, la crisi in maniera brillante grazie allo sforzo di tutti i singoli cittadini che devono essere capaci di mettere sopra ogni cosa “l’interesse nazionale“. Il tutto deve essere supportato anche dall’intervento dell’Europa che “deve fare la propria parte” e sopratutto deve tornare a “pensare e agire in grande“.

“La lotta al coronavirus – conclude il sottosegretario all’Editoria – va immaginata con tante task force che scendono in campo. Lo stato e le regioni che devono essere la catena di comando, chi è in prima linea che non finiremo mai di ringraziare, come medici, esperti e farmacisti, l’informazione e tutti i cittadini che devono assumere comportamenti responsabili. Tutti uniti possiamo farcela“.