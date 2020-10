Coronavirus: mascherina obbligatoria per chi fa attività motoria all’aperto

Anche chi fa attività motoria all’aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina. Il chiarimento arriva direttamente dal Viminale che attraverso una circolare diramata in serata sono stati forniti alcuni chiarimenti ai prefetti sul decreto legge approvato il 7 ottobre scorso.

La disposizione che prevede l’uso della mascherina «esenta dall’obbligo di utilizzo – scrive capo di Gabinetto Bruno Frattasi – solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione». Nelle bozze del decreto circolate nei giorni scorsi era scritto che dall’obbligo di utilizzare la mascherina erano esentati «i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria», mentre nel testo finale pubblicato in Gazzetta l’esenzione è rimasta solo per coloro che fanno attività sportiva.

Successivamente il Vimiale ha precisato che chi fa jogging o footing non deve indossare la mascherina. Per attività motoria, sottolinea il ministero, «deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva». Quindi, conclude, «jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina».

La circolare richiama anche l’attenzione su possibili condotte “elusive” in merito alla sospensione delle attività di ballo, all’aperto e al chiuso: la circolare sottolinea che l’eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia come ristoranti, bar, pub, e altre simili è da ritenersi anch’essa interdetta e quindi passibile di sanzioni.

Infine viene ricordato Prefetti che è già in vigore il divieto per i governatori delle Regioni di introdurre misure riduttive rispetto a quelle prese dal governo per ragioni di salute pubblica.

Ieri c’è stata la riunione del Comitato tecnico scientifico, mentre oggi il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia incontrerà i governatori di Regione i rappresentanti dei territori per fare il punto sulle misure che entreranno nel nuovo Dpcm, le cui nuove misure anticovid potrebberò già essere operative a partire dalla giornata odierna. Tra le ipotesi al vaglio il governo, su consiglio del Cts spinge lo stop agli sport di contatto come il calcetto, limiti a raduni, riti e feste anche in casa. Si punta ad alzare al 70% la quota del personale della Pubblica amministrazione in smart working. Ma il ministero della Salute per ora ha smentito le ipotesi circolate.

Carlo Saccomando