Papa Francesco stamane, alla messa di Santa Marta, ha pregato per i malati affetti da Coronavirus e per tutte le persone che in questa particolare situazione di emergenza stanno continuando a lavorare: “Vorrei chiedervi di pregare per gli ammalati, per chi soffre ma oggi vorrei fare con tutti voi una preghiera speciale per le persone che con il loro lavoro garantiscono il funzionamento della società.”

Poche le parole pronunciate a braccio prima della celebrazione trasmessa in streaming sui canali vaticani, occasione nella quale il Santo Padre, ha inoltre voluto tributare un ringraziamento ad alcune specifiche categorie di lavoratori che stanno con grande spirito di sacrificio stanno garantendo corretto funzionamento della società: “I lavoratori delle farmacie, dei supermercati, dei trasporti, i poliziotti e per tutti coloro che stanno lavorando perchè questo momento della vita sociale e della città possa andare avanti“

Papa Francesco (Twitter)

Dalla Santa Sede è stato comunicato che Papa Francesco continuerà a svolgere le sue attività a Santa Marta anche se ormai sono state ridotte al minimo. Il Vaticano, preso atto dell’attuale situazione, ha deciso di cancellare tutti i riti di Pasqua che saranno senza fedeli e trasmessi in streaming.

Norbert Ciuccariello