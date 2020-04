Coronavirus, partono i test per individuare i potenziali ‘immunizzati’

Parte la procedura per i test sierologici che dovrebbero consentire di individuare i potenziali “immunizzati” dal Coronavirus. Il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri ha ricevuto dal governo l’incarico di avviare la procedura pubblica per la ricerca e l’acquisto dei test, che dovranno rispondere a una serie di caratteristiche individuate dal ministero della Salute.

Il test, a quanto risulta, sarà somministrato a un campione di 150mila persone individuate su scala nazionale e suddivise per profilo lavorativo, genere e sei fasce di età.

Intanto è stato presentato in questi giorni il test sierologico veloce, che può dare la risposta in otto minuti: si chiama “Covid19 AFS-1000” ed stato sperimentato dal Dipartimento di Malattie Infettive del Policlinico di Tor Vergata. Secondo il presidente di Medica Group Riccardo Starace il test rapido è pronto per essere validato: “Ha un tasso di errore praticamente pari a zero. Lo abbiamo testato in zone a rischio come Nerola con ottimi risultati. Serve ora un protocollo dal ministero per uniformare i test“.