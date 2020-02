Coronavirus, primi casi di contagio in Nigeria e Olanda

Il primo contagiato dal coronavirus in Nigeria è un cittadino italiano rientrato da Milano il 25 febbraio. Lo ha annunciato il ministero della Saluta nigeriano precisando che “il paziente è ricoverato in ospedale nello stato di Lagos condizioni stabili e non presenta sintomi preoccupanti“.

Anche l’Olanda ha annunciato il primo caso di contagio da Covid-19: si tratta di una persona a Tilburg, sesta città più popolosa della nazione, rientrata da poco dal nord Italia.

Salgono a 17 i contagi da coronavirus accertati nel Regno Unito: nelle ultime ore sono stati segnalati la prima infezione in Irlanda del Nord e la prima in Galles, entrambi su persone provenienti dall’Italia settentrionale, come riferisce la Bbc.

Si registra un primo caso anche a Nizza: una donna rientrata da Milano, come annunciato il sindaco, Christian Estrosi.

British Airways cancella i voli verso il Nord

La British Airways ha deciso di cancellare nuovi voli verso il nord Italia e di prolungare questa misura, inizialmente prevista fino all’11 marzo, almeno fino al 28 marzo. A riportarlo è la Bbc. La compagnia collegamenti di bandiera britannica ha annunciato che oltre ai due aeroporti di Milano saranno interrotti 56 collegamenti con diverse destinazioni tra cui Bologna, Venezia e Torino. Diminuiti anche i collegamenti con Seoul, che saranno un giorno sì e uno no, e cancellati sei voli verso Singapore fino al 15 marzo.

Crollo della domanda dei voli verso l’Italia, sopratutto al Nord

La compagnia low cost Easyjet ha fatto sapere che c’è stato un “significativo” calo della domanda verso le sue destinazioni nel nord Italia e in altre località europee. Easy Jet ha inoltre annunciato un taglio della spesa, un congelamento delle assunzioni e uno stop ai corsi di formazione non obbligatori.

La compagnia belga Brussels Airlines ha annunciato di avere ridotto del 30% la frequenza dei suoi voli per alcune delle sue destinazioni in Italia per le prossime due settimane. La decisione – si legge in una nota della compagnia – riguarda i voli su Linate, Malpensa, Roma, Venezia e Bologna, tra il 2 ed il 14 marzo.