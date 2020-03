Coronvirus, in Italia 23.073 malati, 2.158 vittime e 2.749 guariti

Nel nostro Paese, al netto delle vittime e dei guariti ,sono complessivamente 23.073 i malati di Coronavirus. Tra i dati più incoraggianti spicca quello relativo all’incremento nel numero di nuovi casi che oggi si attesta a quota 2.470, in calo rispetto di quasi 400 unità rispetto ai 2.853 di domenica, anche se il conto è inficiato dalla mancanza dei numeri relativi alla situazione in Puglia e nella provincia autonoma di Trento. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nella consueta conferenza stampa alla Protezione Civile.

Dei 27.980 malati complessivi, 11.025 sono poi ricoverati con sintomi e 10.197 sono quelli in isolamento domiciliare. Le persone guarite sono 2.749, 414 in più di ieri. Mentre il conto delle vittime supera quota 2mila: s complessivamente 2.158 i decessi, con un incremento di 349, in leggero calo rispetto ai 368 di ieri. Sono 1.851 i malati ricoverati in terapia intensiva, 179 in più rispetto a ieri, di questi 823 (quasi il 45% del totale) si trovano attualmente in Lombardia.

La situazione nelle regioni

Per quanto riguarda i dati dalle regioni dalla Protezione civile fanno sapere che in Lombardia sono 14.649 i casi totali (1377 in più di ieri), 3.522 in Emilia Romagna (+429), 2.473 in Veneto (+301), 1516 in Piemonte (+405), 1242 nelle Marche (+109), 866 in Toscana (+85), 523 nel Lazio (+87), 400 in Campania (+67), 667 in Liguria (+108), 368 in Friuli Venezia Giulia (+39), 213 in Sicilia (+25), 230 in Puglia (dati non pervenuti), 378 in provincia autonoma di Trento (dati non pervenuti), 176 in Abruzzo (+39), 164 in Umbria (+21), 21 in Molise (+4), 107 in Sardegna (+30), 104 in Valle d’Aosta (+48), 89 in Calabria (+21), 241 in provincia autonoma di Bolzano (+37), 12 in Basilicata (+1).

Si segnala che il Piemonte ha registrato l’incremento più alto in tutta Italia per numero di nuovi casi positivi, con una crescita pari al 36,5% (405 nuovi contagiati).

Gennaro Arma, comandante della nave Diamond Princess (Twitter)

Rientra in Italia Gennaro Arma, il comandante della Diamond Princess

Il comandante della Diamond Princess, Gennaro Arma, sta per rientrare in Italia: l’uomo, a seguito di un periodo di quarantena in Giappone e dopo aver effettuato il secondo test al Covid-19 ed esserne risultato negativo, ha ottenuto l’autorizzazione al rientro in Italia a bordo di un volo diretto a Roma Ciampino. L’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. Hanno preso parte al viaggio insieme al comandante altri 15 membri dell’equipaggio della nave da crociera, anche loro negativi al test.

“Sono molto felice di rientrare nel nostro Paese insieme agli altri ragazzi italiani del mio equipaggio e di riabbracciare finalmente la mia famiglia. Abbiamo vissuto momenti impegnativi a bordo. Abbiamo ricevuto tante dimostrazioni di supporto e affetto e ringrazio tutti per esserci stati vicini“, ha dichiarato Arma prima di lasciare il Sol Levante.