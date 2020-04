Covid-19, Locatelli: “Riaprirei le scuole a settembre”

“Personalmente penso che si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle scuole al prossimo anno“. Lo ha affermato ieri sera il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, intervenuto alla trasmissione televisiva ‘Che tempo che fa‘, in onda Rai2 e presentata da Fabio Fazio. Ma la decisione, ha precisato, “spetta al governo“.

Per Locatelli il timore maggiore è “che si abbandonino i comportamenti individuali improntati a straordinaria responsabilità che ci hanno portato a limitare il numero di persone ricoverate, di persone ricoverate in terapia intensiva e di morti. Il numero di decessi artiglia le nostre coscienze, le nostre sensibilità individuali, ma oggi siamo alla cifra più bassa dal 18 di marzo“.

Il governatore del Veneto Luca Zaia

Dello stesso avviso il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha affermato: “Per me riaprire le scuole sarebbe un errore: significa masse di ragazzi che si muovono, e in ambienti confinati come un’aula, quindi pericoloso. Non possiamo permetterci una nuova accelerazione del virus“