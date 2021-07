Covid, alcuni consigli utili su come affrontare una vacanza in sicurezza

Le regole per superare indenni le vacanze al mare in questa estate 2021.

Il nostro Paese è circondato da circa 8.300 chilometri di coste che d’estate vengono letteralmente prese d’assalto dai bagnanti, soprattutto durante il fine settimana. Il buonsenso dovrebbe guidare le persone perché possano comportarsi al meglio e ad evitare la diffusione del virus. Ma il caso della Puglia e dei 400 ragazzi contagiati in un campeggio non ha bisogno di ulteriori commenti.

Il colore delle Regioni per ora è il bianco, quindi non esistono altre restrizioni che ci obblighino a comportamenti diversi dalla norma. Ricordiamo che dipende anche da noi se le regioni rimarranno di questo colore.

È obbligatorio indossare la mascherina in spiaggia?

Ad oggi, in Italia, l’attuale normativa obbliga i cittadini ad indossare la mascherina nei luoghi chiusi, a bordo dei mezzi di trasporto pubblici e all’aperto qualora si verificassero degli assembramenti. Quindi è necessario avere sempre con sé il dispositivo di protezione individuale in maniera tale da poterlo indossare in caso di necessità.

Tra le situazioni più a rischio all’aperto è consigliato indossare la mascherina ad esempio nei mercati, fiere, sagre o dove non esista sufficiente distanziamento interpersonale. In questo piccolo elenco non vanno dimenticate le strutture sanitari perché potrebbero essere frequentate da persone con un sistema immunitario particolarmente debole.

Mentre per quanto riguarda la spiaggia non ci sono particolari problematiche perché è un luogo aperto e la mascherina non è obbligatoria, a condizione che venga rispettato il distanziamento sociale.

In quali casi è consentito non indossare la mascherina?

È consentito non indossare la mascherina quando si pratica l’attività sportiva, mentre si mangia o beve, a casa o in macchina ma solo in compagnia di persone che condividono la stessa abitazione. I bambini sotto i 6 anni non hanno l’obbligo di indossare la mascherina, così come tutte quelle persone che, causa invalidità o patologia non la possano indossare. Anche chi, ad esempio, debba utilizzare il linguaggio L.I.S. con persone non udenti.

Quali tipologie di mascherine è consentito indossare?

Sono consentite mascherine monouso, lavabili, anche autoprodotte ma in grado di garantire confort e respirabilità; la forma deve essere adeguata e la mascherina deve essere indossata in maniera corretta, cioè comprendo dal mento fin sopra il naso, non è sufficiente tenerla sotto il naso.

L’Istituto superiore di sanità ha emanato un documento riguardante i dispositivi di protezione individuali (come ad esempio i filtranti facciali FFP2 e FFP3) e i dispositivi medici raccomandati per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in contesto lavorativo (operatori sanitari, addetti alle pulizie, tecnici di laboratorio, pazienti con/senza sintomi, accompagnatori, ambulanzieri etc.) e destinatari dell’indicazione.

Discorso diverso per le mascherine chirurgiche a uso medico, sviluppate per essere utilizzate in ambiente sanitario o in particolari ambienti lavorativi e certificate in base alla loro capacità di filtraggio. Rispondono alle caratteristiche richieste dalla norma UNI EN ISO 14683-2019 e funzionano impedendo la trasmissione.

La vaccinazione protegge ma è necessario prestare particolare attenzione alle fasce deboli

Ricordiamo che è necessaria la massima prudenza per far sì che le vacanze al mare siano rilassanti e che non abbiano drammatiche conseguenze quando si torna a casa, per nessuna persona, soprattutto in rispetto delle fasce deboli: valori importanti da rispettare per affrontare l’autunno con ritrovata energia.