Covid, Gimbe: nell’ultima settimana calano sia i nuovi contagi che i decessi

In discesa anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva (-10,5%) e nei reparti ordinari (-6,1%)

Nell’ultima settimana in Italia calano i contagi da Covid-19 (-8,9%), con i nuovi casi che vanno sotto quota 400mila, a fronte di un numero stabile di tamponi totali. In diminuzione anche i decessi (-7%), che passano da 1.034 a 962 sempre in sette giorni (98 riferiti a periodi precedenti). Questi i dati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe per la settimana dal 27 aprile al 3 maggio.

Per i decessi, si registra un lieve calo: 962 negli ultimi 7 giorni (di cui 98 riferiti a periodi precedenti), con una media di 137 al giorno rispetto ai 148 della settimana precedente.

Ricoveri nelle terapie intensive e aree mediche in diminuzione

In discesa gli indicatori ospedalieri per il Covid-19 in Italia con le terapie intensive che fanno segnare -10,5% e i ricoveri ordinari -6,1%. In particolare in area critica al 3 maggio si registrano 366 posti letto occupati; in area medica, invece, dopo il picco di 10.328 registrato il 26 aprile, i posti letto Covid sono scesi a quota 9.695 il 3 maggio. Al 3 maggio il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti Covid è del 15% in area medica e 3,9% in area critica.

In Piemonte l’incremento maggiore di nuovi casi (+7,4%), Chieti la provincia con l’incidenza più alta (1.132)

In 18 Regioni, si evince nel report, si rileva una riduzione percentuale dei nuovi casi. Si rileva una riduzione percentuale dei nuovi casi (dal -0,7% del Veneto al -18% del Lazio), mentre si registra un incremento in Lombardia (+0,7%), Friuli-Venezia Giulia (+5%) e Piemonte (+7,4%).

Rispetto alla settimana precedente, in 24 Province si rileva un aumento percentuale dei nuovi casi, in 83 una riduzione. L’incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in 92 Province, di cui 5 registrano oltre 1.000 casi per 100.000 abitanti: Chieti (1.132), Ascoli Piceno (1.092), Teramo (1.061), Pescara (1.027) e Avellino (1.013). Nella settimana di riferimento, inoltre, in calo gli attualmente positivi (1.199.960 contro 1.234.976) e le persone in isolamento domiciliare (1.189.899 contro 1.224.239).

Stabile il numero dei tamponi settimanali effettuati: sono oltre 2,5 milioni

Sul fronte dei test, rimane sostanzialmente stabile il numero dei tamponi totali (+0,7%): da 2.563.195 della settimana 20-26 aprile a 2.581.456 della settimana 27 aprile-3 maggio. In particolare i tamponi rapidi sono diminuiti dello 0,4% (-8.034), mentre quelli molecolari sono aumentati del 5,5% (+26.295). La media mobile a 7 giorni del tasso di positività è stabile al 12,8% per i tamponi molecolari e si riduce dal 18,2% al 16% per gli antigenici rapidi.

L’82,5% degli italiani ha ricevuto la terza dose, ma la campagna per la quarta dose non decolla

Per quanto concerne le terze dosi di vaccino anti-Covid in Italia ne sono state somministrate sino ad oggi 39,4 milioni, con un tasso di copertura dell’82,5%. Mentre sono 8,32 milioni le persone che non l’hanno ancora ricevuta e, di queste, 2,68 milioni sono candidate a riceverla subito mentre gli altri non possono riceverla nell’immediato in quanto guariti da meno di 120 giorni. Mentre stenta a decollare la campagna di vaccinazione per la quarta dose, che è stata fatta finora solo a circa 383 mila persone. Una situazione che Fondazione Gimbe denota “ampie e inaccettabili diseguaglianze regionali“.