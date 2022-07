Covid, in arrivo una nuova circolare sulla durata quarantena

Per il prossimo autunno in ministero della Salute starebbe pensando alcune nuove regole tra le quali spicca la riduzione della quarantena e mascherina Ffp2 obbligatoria per gli asintomatici.

Dopo una serie di proposte da parte delle Regioni su quelle che potrebbero essere le nuove regole da adottare durante la quarantena in caso di Covid, il ministero della Salute starebbe pensando di pubblicare una nuova circolare per modificare alcuni aspetti fondamentali tra i quali la durata dell’isolamento e in quali casi è obbligatorio indossare le mascherine Ffp2. L’anticipazione arriva da La Stampa, che questa mattina ha dedicato un interessante articolo sull’argomento.

Secondo il quotidiano torinese il ministro della Salute, Roberto Speranza, starebbe analizzando nel dettaglio le proposte presentate dai governatori di Regione. Nonostante la prudenza e gradualità richiesta per questo genere di modifiche, l’idea sarebbe quella di ridurre il periodo massimo di quarantena dagli attuali 21 a 15 giorni, a patto che i sintomi del Covid siano del tutto assenti. Anche se le Regioni premono perché la durata sia ridotta a 10 giorni.

Tamponi dopo 2 giorni dall’assenza di sintomi e per gli asintomatici mascherina Ffp2 obbligatoria

Un’altra regola che potrebbe essere modificata è quella relativa ai tamponi: attualmente in caso di positività è necessario attendere 7 giorni per effettuare un nuovo tampone e sperare nella negatività per uscire dall’isolamento. Mentre con la nuova circolare si punta a spostare questo limite a 2 giorni, naturalmente nel caso in cui non si abbiano più sintomi, e nel caso di negatività al test si tornerà , per così dire, “liberi.

Infine per coloro i quali scopriranno di essere positivi ma asintomatici avranno l’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 in qualsiasi contesto pubblico, sia all’aperto che al chiuso. Nel caso in cui vengano sorpresi dagli addetti al controllo senza dispositivo di protezione personale rischiano multe da 500 a 5mila euro e l’arresto da 3 a 18 mesi.