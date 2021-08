Covid in Israele: terzo vaccino e nuove misure restrittive

In Israele in questi ultimi giorni i contagi sono risaliti vertiginosamente. Il governo ha deciso nuove misure restrittive e la somministrazione della terza dose.

A partire da martedì 17 agosto 2021, le autorità sanitarie hanno identificato oltre 8.700 nuovi casi, la cifra più alta da gennaio. A giugno sono stati rilevati solo pochi casi giornalieri. il virus è in grande espansione nello Stato ebraico che ha ripristinato l’obbligo di esibire il certificato di vaccinazione o il test negativo per entrare in ristoranti, hotel, musei e biblioteche e partecipare a eventi culturali e sportivi.

Questa misura si applica anche ai luoghi di culto che ospitano più di 50 fedeli, ha affermato in una nota il ministero della salute, aggiungendo che la capacità nei negozi e nei centri commerciali è ora limitata a una persona per sette metri quadrati. .

Le autorità avevano già messo in atto a luglio alcune misure revocate a giugno, come l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi e negli uffici pubblici chiusi, sullo sfondo di un aumento del numero di pazienti.

Israele è stato uno dei primi Paesi a lanciare, a metà dicembre, una vasta campagna di vaccinazione grazie ad un accordo con il laboratorio Pfizer che aveva rapidamente erogato milioni di dosi, pagate in cambio di rassicurazioni sull’efficacia del farmaco.

Questa campagna aveva permesso di ridurre drasticamente i contagi, ma nelle ultime settimane i contagi sono nuovamente aumentati con la diffusione della variante Delta negli adulti non vaccinati ma anche nelle persone vaccinate più di sei mesi fa.

Iniziata somministrazione terza dose del vaccino

Lo stato ebraico la scorsa settimana ha iniziato a somministrare una terza dose del vaccino alle persone di età pari o superiore a 50 anni, nonostante la richiesta dell’Organizzazione mondiale della sanità di una moratoria su queste dosi di richiamo al fine di lasciare più vaccini disponibili per i paesi poveri, dove i tassi di immunizzazione rimangono bassi.

Il primo ministro Naftali Bennett ha replicato che la somministrazione di queste dosi in Israele, paese di nove milioni di abitanti, non avrebbe avuto ripercussioni sulle scorte globali e avrebbe invece permesso di testare l’efficacia della terza dose.

Bennett ha anche affermato mercoledì durante una conferenza stampa televisiva di voler evitare un nuovo blocco a settembre, mese durante il quale verranno celebrate diverse festività ebraiche, perché “distruggerebbe il futuro del Paese”.

Ha anche invitato gli israeliani a continuare con la vaccinazione sostenendo che il Paese potrebbe battere la variante delta. “La vaccinazione funziona, è reale e scientifica, salva vite” ha detto il primo ministro.

In totale, i contagiati in Israele sono stati più di 959.000, di cui quasi 6.700 sono morti. Più di 5,4 milioni di persone hanno ricevuto due dosi del vaccino, il 58% della popolazione, e circa 1,1 milioni hanno ricevuto una terza dose.

Anche da parte palestinese, le autorità hanno individuato un’impennata della contaminazione perché secondo i dati del ministero della Salute il numero di nuovi pazienti giornalieri si è moltiplicato per sette dal 1° agosto.