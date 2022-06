Covid, Iss: ancora in calo l’indice Rt (0,82) e le terapie intensive

Scende ancora l’incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di Covid in Italia passando da 207 ogni 100mila abitanti di questa settimana a 261 ogni 100mila abitanti (dati dal 20 al 26 maggio). È quanto rilevano i dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia dell’Iss. Nel periodo 10-23 maggio, l’Rt medio è stato pari a 0,82 (range 0,76-0,88), in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era a 0,86. “L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è al di sotto della soglia epidemica e in diminuzione rispetto alla settimana precedente“, spiega l’Iss.

In calo occupazione ospedali, intensive al 2,3% dal 2,6 %

Il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 2,3% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 2 giugno) rispetto al 2,6% della rilevazione di una settimana prima. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 7,1% (dato sempre al 2 giugno) rispetto al 9% della settimana precedente.

In calo anche l’indice di trasmissibilità Rt basato sui casi con ricovero ospedaliero che è 0,78 (range 0,75-0,82) al 23 maggio, al di sotto della soglia epidemica e in diminuzione dallo 0,83 rilevato al 17 maggio.

Solo due le Regioni/Pa a rischio moderato, tutte le altre a rischio basso

Sono 19 le Regioni/Provincie autonome classificate a rischio basso, mentre due quelle a rischio moderato. La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in diminuzione (11% vs 13% la scorsa settimana). Diminuisce anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (42% vs 44%), mentre aumenta la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (46% vs 44%).

Sono oltre 137mila le dosi di vaccino inoculate in Italia

Sono 137.814.603 le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in Italia, pari al 97,1% delle 141.898.324 consegnate. Di queste, 95.340.916 sono di Pfizer BioNTech, 25.444.322 di Moderna, 11.514.522 di Vaxzevria, 6.726.093 di Pfizer pediatrico, 1.849.471 di Janssen e 1.023.000 di Novavax. Il dato è del report dedicato del ministero della Salute aggiornato alle 6.15 di questa mattina.