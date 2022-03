Covid, Iss: risalgono incidenza e indice Rt, 5 regioni a rischio moderato

Risale l’indice di trasmissibilità Rt che passa dallo 0,75 della scorsa settimana a 0,83 degli ultimi 7 giorni, in crescita anche l’incidenza dei casi Covid che, questa settimana, si attesta a 510 per 100mila abitanti rispetto a 433 per 100mila della settimana precedente. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. In questa settimana nessuna regione è considerata a rischio alto, mentre cinque sono a rischio moderato, di cui una “ad alta probabilità di progressione verso il rischio alto“.

Continua invece a calare l’occupazione dei posti letto per pazienti Covid sia nelle terapie intensive sia nei reparti ordinari. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 5,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 10 marzo) contro il 6,6% della corsa settimana (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 03 marzo). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è invece al 12,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 03 marzo) rispetto al 14,7% della settimana precedente (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 03 marzo).

Nessuna regione a rischio alto, 10 sopra la soglia di allerta nei reparti ordinari

Nessuna Regione supera, questa settimana, la soglia di allerta del 10% per l’occupazione di malati Covid nelle terapie intensive. La scorsa settimana solo la Sardegna superava la soglia (era al 12,7%). È invece stabile, rispetto a 7 giorni fa, il numero di Regioni che superano la soglia di allerta del 15% per l’occupazione dei reparti ordinari. Si tratta di 10 Regioni: Abruzzo (18,4%); Basilicata (24,4%); Calabria (28,7%); Lazio (16,2%); Liguria (15,1%); Marche (16,6%); Puglia (18,6%); Sardegna (19,5%); Sicilia (23,1%); Umbria (21,5%).

L’incidenza dei casi Covid in Umbria è doppia rispetto alla media nazionale

Per quanto concerne l’incidenza dei casi di Covid rispetto alla media nazionale la regione che ha fatto riscontrare i valori più alti è l’Umbria: si è registrato infatti un valore di 993,4 casi per 100mila abitanti rispetto al valore nazionale pari a 510: quasi del doppio della media nazionale. Le altre regioni che registrano le incidenze più elevate sono la Calabria con 780,7 , le Marche con un valore pari a 752 e la Provincia Autonoma di Bolzano con 723 per 100mila abitanti.