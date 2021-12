Covid, mappa Ecdc: Europa in rosso, si salvano solo Italia e Spagna

I casi di Omicron in Europa finora segnalati sono 70 in 13 paesi, mentre a livello mondiale sono stati confermati 390 casi in 31 paesi.

Tra i paesi dell’Ue solo Italia e Spagna presentano alcune aree di colore giallo, quindi a rischio ancora non elevato di contagio, mentre nel resto d’Europa il colore predominante è il rosso e il rosso scuro. Questo è quanto mostra la mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecpc) nel nuovo report settimanale.

Nel dettaglio per quanto riguarda il Belpaese le regioni colorate di giallo sono Piemonte, Toscana, Umbria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Le altre regioni sono rosse, ma nessuna nella tonalità scura e quindi a rischio elevato. Mentre in Spagna l’unica che mantiene il colore giallo è Estremadura, regione sud-occidentale iberica al confine con il Portogallo.

Alto rischio di trasmissibilità tra i paesi dell’Est Europa

La massima incidenza dei contagi all’interno dell’area Ue si concentra invece in Germania, Benelux, Irlanda, Grecia e nell’Europa dell’Est. Inoltre secondo le previsioni dell’Ecdc la variante Omicron dovrebbe rappresentare oltre la metà di tutte le infezioni da Covid in Europa entro i prossimi mesi: è quanto si legge in un nuovo report del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Timore per la nuova variante, la previsione: entro 6 mesi oltre metà dei casi saranno Omicron

“Le evidenze attuali su trasmissibilità, gravità” della malattia “e fuga immunitaria sono altamente incerte per la variante di preoccupazione Omicron” del coronavirus pandemico. Tuttavia i dati preliminari dal Sudafrica suggeriscono “che potrebbe avere un sostanziale vantaggio di crescita rispetto alla Delta e, in tal caso, i modelli matematici indicano che Omicron dovrebbe causare oltre la metà di tutte le infezioni da SARS-CoV-2 nell’UE/SEE entro i prossimi mesi“.

Inoltre nella valutazione Ecdc si legge che “Tanto maggiore è il vantaggio di crescita di Omicron rispetto alla variante Delta e la sua circolazione nell’Ue/See tanto più breve è il tempo previsto prima che Omicron causi la maggior parte di tutte le infezioni da Sars-CoV-2”

Variante Omicron, fino ad oggi nessun caso grave e nessun decesso

I casi di Omicron in Europa, ricorda Ecdc, finora segnalati sono 70 in 13 paesi, mentre a livello mondiale sono stati confermati 390 casi in 31 paesi. Ecdc ha specificato che tutti i casi per i quali sono state rese disponibili le informazioni sulla gravità erano asintomatici o lievi e finora non sono stati segnalati casi gravi e decessi tra questi casi.

La maggior parte dei casi confermati si è verificata a seguito di viaggi verso i paesi africani, con alcuni contagiati che hanno preso voli di collegamento in altre destinazioni tra Africa e Europa. Ma diversi paesi europei, tra cui Belgio, Germania e Regno Unito, hanno segnalato casi che non sono scaturiti a seguito di viaggi verso l’Africa o di contatto con viaggiatori provenienti da questi paesi.