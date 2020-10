Covid, oggi in Lombardia 5mila nuovi positivi e 350 ricoverati

“Purtroppo la linea epidemiologica sta salendo: oggi 5mila positivi in più rispetto a ieri. Soprattutto 350 ricoveri in più tra, terapia intensiva e non intensiva”. Lo ha affermato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, durante la conferenza stampa in Regione, specificando che i ricoveri in terapia intensiva sono complessivamente 170.

“Il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta” – ha aggiunto, sottolineando che nella sola città di Milano i nuovi positivi registrati sono circa 1000.

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana

Fontana dopo la riunione in video conferenza con Anci e sindaci sulla parte del provvedimento anti Covid che prevede le lezioni a distanza per le scuole superiori in Regione ha dichiarato che alcuni sindaci hanno esposto le proprie perplessità sul provvedimento e ribadendo di non condividere la didattica a distanza: “Ne ho preso atto e mi assumo personalmente la responsabilità della decisione”, ha concluso il governatore.

Norbert Ciuccariello