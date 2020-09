De Laurentiis: “Grazie a tutti i tifosi per l’affetto e gli auguri di guarigione”

“Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno manifestato a me e mia moglie il loro affetto e la loro solidarietà. Un ringraziamento particolare ai tifosi del Napoli in Italia e nel mondo che mi hanno regalato questo bellissimo video. Quando sarò guarito voglio ospitarli tutti a pranzo“. Lo ha scritto su Twitter il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dalla sua residenza romana, dove è in isolamento per aver contratto il covid19 con la moglie Jacqueline.

De Laurentiis ha anche postato il lungo video in cui decine di rappresentati dei club Napoli in tutta Italia gli mandano auguri di pronta guarigione.