De Luca prepara l’attacco a Salvini, definendolo “somaro geneticamente puro”

Che non scorresse buon sangue tra il governatore Vincenzo De Luca e Matteo Salvini è un fatto ormai assodato, ma lo scontro dialettico tra i due rivali politici sta assumendo i contorni di un vero e proprio combattimento pieno zeppo di colpi bassi.

Forse il problema più grande è legato al fatto che entrambi sono accomunati dalla costante ricerca delle luci della ribalta, attraverso l’assidua presenza sui media e sui social network, ma sopratutto fanno un utilizzo smodato delle frasi ad effetto con cui vogliono catalizzare le attenzioni dell’Italia intera e stimolare il dibattito pubblico attorno alle loro figure.

L’ultima battaglia tra il leader della Lega e il presidente della Campania si è sviluppata intorno al tema dei festeggiamenti in piazza da parte dei tifosi del Napoli, a seguito della conquista della Coppa Italia, che ha inevitabilmente portato all’assembramento di persone, con la conseguenza che sono state ignorate le misure di distanziamento sociale previste dal governo per contrastare la diffusione del Covid-19.

Un’evento che ha fatto preoccupare in molti, tra cui alcuni esperti dell’Oms, e sul quale Salvini si è prontamente fiondato per esprimere il proprio parere e per attaccare De Luca: “Dove era quello che invocava i bazooka contro i covidiots? Sono contento per Gattuso e per Napoli ma qualcosa non ha funzionato. Hanno rotto le scatole per me e i miei selfie, e ieri c’era qualche migliaio di tifosi“.

Un commento che non è andato giù al governatore campano, il quale ieri si è prontamente scagliato contro il numero uno del Carroccio attraverso un piccato post su Facebook: “Daremo domani, senza fretta, una risposta congrua a un somaro geneticamente puro.” Dopo le provocazioni lanciate durante il lockdown a suon di lanciafiamme, bazooka e sciabole, coadiuvato da cinghialoni e fratacchioni, anche questo epiteto animalesco avrà l’onore di essere annoverato tra le frasi cult dell’ex sindaco di Salerno.

Ma c’è un’altra frase pronunciata da De Luca che è riuscita ad indignare non solo Salvini bensì gran parte degli italiani, sopratutto quelli appassionati di calcio: l’esaltazione del “catenaccio“. Nell’epoca del Tiki-Taka e dell’esaltazione del calcio spettacolare caratterizzato da doppi passi, rabone, sombreri, rulete, tunnel, dribbling ubriacanti, cucchiai d’antologia e quant’altro, il governatore della Campania dichiara lunga vita al catenaccio “che si conferma uno strumento di perfida efficacia nel fare impazzire gli avversari, e capace di produrre un godimento sportivo di rara intensità.”.

Forse De Luca non si è reso conto che questa ultima considerazione potrebbe essere in grado di scatenare una violenta rivolta popolare, molto più degli insulti rivolti nei confronti degli avversari politici. Il calcio da sempre, in Italia e nel mondo, ha la sorprendente capacità di unire quanto di dividere le persone come poche altre cose. Ma a parte gli scherzi su una cosa i due sono d’accordo: grande merito per la vittoria del Napoli nella coppa nazionale va tributato all’allenatore Gennaro Gattuso.

Su questo tema condiviso li invito a riflettere e a cercare di porre fine una guerra dialettica che non giova a nessuno. A meno che il loro intento principale non sia quello di voler trovare a tutti i costi un nemico contro il quale combattere per non perdere consenso nei confronti dei propri elettori. Forse sarebbe il caso di adottare anche in campo politico la tattica del “catenaccio” e lasciare da parte “l’attacco sistematico”.

Carlo Saccomando