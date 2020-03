Deciso rimbalzo per la Borsa di Milano che guadagna il 2,9% in avvio

MILANO. Apre con un deciso rimbalzo la Borsa di Milano dove il Ftse Mib guadagna in avvio il 2,9% a 15.416 punti dopo lo stop di vendite allo scoperto imposto dalla Consob. Tra i rialzi più decisi, che ‘pesano’ sul listino, quelli di Eni (+5%), Leonardo (+6,18%) e Atlantia (+6,04%).

Apertura in calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna quota 257 punti contro i 262 toccati ieri. Il rendimento del decennale segna 2,13%. Ieri la Bce, secondo fonti di mercato, aveva acquistato forti quantità di titoli italiani per raffreddare la corsa degli spread.