Decreto aprile, slitta a domani incontro Gualtieri e capigruppo maggioranza

ROMA. Cosa sarà stato di tanto determinante a far saltare l’importante incontro fra il ministro Gualtieri e i capigruppo della maggioranza forse non sarà mai dato saperlo. Sapere la verità si intende non una balla farlocca. Slitta la riunione del governo con i capigruppo di maggioranza sul decreto di aprile.

A quanto si apprende da diverse fonti, l’incontro previsto alle 9 con i ministri Roberto Gualtieri e Federico D’Incà è stato rinviato a domani. Intanto fuori dal Palazzo c’è un Paese che aspetta, freme ed è attanagliato da mille gravi problemi. Ma forse tutto questo non è sufficente a far rispettare le tabelle di marcia.