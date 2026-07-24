Il fenomeno delle baby gang e delle aggressioni nelle zone della movida torna al centro dell’agenda del Governo Meloni. Con quello che è stato ribattezzato da molti come il “decreto baby maranza”, l’esecutivo punta a introdurre nuove misure per contrastare episodi di violenza giovanile, danneggiamenti e comportamenti considerati pericolosi per la sicurezza urbana.

Il termine “maranza”, nato nel linguaggio comune per indicare alcune forme di cultura giovanile associate a ostentazione, gruppi numerosi e atteggiamenti provocatori, è entrato nel dibattito politico soprattutto dopo una serie di episodi di cronaca che hanno coinvolto ragazzi minorenni.

La linea del Governo: chi sbaglia deve rispondere

La filosofia alla base del provvedimento è quella della maggiore responsabilizzazione dei giovani autori di reati e delle loro famiglie. L’obiettivo dichiarato dall’esecutivo è evitare che l’età minorile diventi un elemento di impunità e rafforzare gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine e della magistratura per intervenire nei casi più gravi. Tra le misure allo studio o già inserite nei provvedimenti sulla sicurezza figurano interventi contro il porto di strumenti atti ad offendere, maggiori possibilità di prevenzione e nuove forme di controllo nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani.

Il nodo dei minorenni e il ruolo delle famiglie

Uno degli aspetti più discussi riguarda il ruolo dei genitori. Il Governo punta infatti a rafforzare il principio secondo cui anche la famiglia deve avere una responsabilità educativa quando un minore viene coinvolto in episodi di violenza o illegalità. Il tema divide l’opinione pubblica: da una parte c’è chi chiede norme più severe per fermare fenomeni di aggressività sempre più frequenti, dall’altra chi sottolinea la necessità di investire maggiormente su prevenzione, scuola, sport e inclusione sociale.

Zone della movida sotto osservazione

Uno degli obiettivi principali riguarda le aree urbane dove negli ultimi anni si sono registrati episodi di risse, aggressioni e vandalismi, soprattutto nelle ore serali e notturne. Il Governo punta a rafforzare gli strumenti di intervento nelle cosiddette “zone rosse”, con maggiori controlli e possibilità di limitare la presenza di soggetti ritenuti pericolosi in determinati contesti.

Il dibattito politico: sicurezza o rischio di eccessiva repressione?

Come spesso accade quando si parla di sicurezza, il provvedimento ha aperto un confronto politico acceso. I sostenitori della linea più dura ritengono necessaria una risposta forte dello Stato per contrastare episodi di violenza sempre più visibili. I critici chiedono invece di non affrontare il problema soltanto dal punto di vista repressivo, ma anche attraverso politiche educative e sociali.

Una sfida che riguarda tutta la società

Al di là delle posizioni politiche, il fenomeno della violenza giovanile rappresenta una questione complessa che coinvolge famiglie, istituzioni, scuole e territori. Il Governo punta sulla prevenzione attraverso nuove regole e maggiori controlli, ma la sfida sarà capire se le nuove norme riusciranno realmente a ridurre gli episodi di violenza oppure se serviranno anche interventi più ampi sul disagio giovanile.