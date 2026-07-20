L’Italia saluta il Comandante Alfa, storico appartenente all’Arma dei Carabinieri e tra i fondatori del Gruppo di Intervento Speciale (GIS), il reparto d’élite specializzato nelle operazioni antiterrorismo e nella liberazione di ostaggi. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa attraverso i suoi canali ufficiali con un messaggio che lo ricorda come “un uomo speciale” capace di trasmettere valori, coraggio e umanità. Aveva 75 anni e, fino all’ultimo, aveva continuato a dedicarsi alla formazione delle nuove generazioni, mantenendo vivo il suo impegno nella diffusione della cultura della legalità e del servizio allo Stato.

Una vita dedicata alle missioni più delicate

Originario di Castelvetrano, in provincia di Trapani, il Comandante Alfa entrò giovanissimo nell’Arma dei Carabinieri. Alla fine degli anni Settanta fu scelto per prendere parte alla nascita del GIS, reparto creato per fronteggiare il terrorismo che in quegli anni colpiva duramente l’Italia.

Nel corso di oltre quarant’anni di carriera partecipò ad alcune delle operazioni più complesse della storia recente del Paese. Tra queste figurano l’intervento nel supercarcere di Trani durante la rivolta del 1980, numerose operazioni di liberazione di ostaggi, missioni contro la criminalità organizzata e incarichi internazionali in teatri operativi come Afghanistan, Iraq e Bosnia. Per il suo servizio è stato considerato il carabiniere più decorato d’Italia.

Il volto nascosto dietro il mephisto nero

Una delle caratteristiche che hanno reso il Comandante Alfa una figura quasi leggendaria è stata la scelta – imposta per ragioni di sicurezza ma diventata un simbolo – di non mostrare mai il proprio volto in pubblico.

Per decenni è apparso esclusivamente con il caratteristico mephisto nero, un passamontagna che ne ha protetto l’identità. Anche dopo il congedo, il suo vero nome è rimasto lontano dai riflettori, contribuendo ad alimentare il fascino di un uomo che ha sempre preferito mettere in primo piano la divisa e non la propria persona.

Dopo il congedo, una nuova missione

Terminata la carriera operativa nel 2016, il Comandante Alfa non ha smesso di servire il Paese. Ha continuato a lavorare come istruttore, formatore e divulgatore, incontrando studenti, appartenenti alle forze dell’ordine e semplici cittadini per raccontare il valore della disciplina, del sacrificio e del senso del dovere.

È stato inoltre autore di diversi libri autobiografici, tra cui “Cuore di rondine”, “Io vivo nell’ombra”, “Dietro il mephisto” e “Liberate gli ostaggi”, nei quali ha raccontato, senza mai compromettere segreti operativi, alcuni episodi della propria straordinaria esperienza professionale.

Alcune curiosità sul Comandante Alfa

La figura del Comandante Alfa è sempre stata avvolta da un alone di riservatezza che ne ha alimentato il fascino. Fu uno dei cinque carabinieri chiamati a dare vita al Gruppo di Intervento Speciale (GIS), il reparto d’élite nato alla fine degli anni Settanta per affrontare le emergenze più complesse legate al terrorismo e alla criminalità organizzata. Per tutta la sua carriera ha scelto di proteggere la propria identità, apparendo in pubblico esclusivamente con il caratteristico passamontagna nero che è diventato il suo segno distintivo.

Nel corso della sua lunga esperienza operativa ha ricevuto numerose onorificenze italiane e internazionali, tanto da essere considerato il carabiniere più decorato dell’Arma. Nonostante il prestigio conquistato e la popolarità raggiunta negli ultimi anni grazie ai suoi libri e agli incontri con il pubblico, ha sempre ribadito un concetto che lo ha accompagnato per tutta la vita: nelle operazioni speciali il successo non appartiene mai a un singolo uomo, ma è il risultato del lavoro, della preparazione e della coesione dell’intera squadra.

Al di là della carriera militare, il Comandante Alfa è rimasto profondamente legato alle sue origini. Non ha mai nascosto l’affetto per Castelvetrano, la città in cui è nato, sostenendo nel tempo diverse iniziative di carattere sociale e benefico. Un ulteriore aspetto che contribuisce a delineare il profilo di un uomo che, pur avendo vissuto per decenni nell’ombra, ha lasciato un segno profondo sia nell’Arma dei Carabinieri sia nella società civile.

Il ricordo di un uomo simbolo del servizio allo Stato

Con la scomparsa del Comandante Alfa se ne va una delle figure più rappresentative delle forze speciali italiane. La sua storia è quella di un uomo che ha scelto di vivere lontano dai riflettori, affrontando alcune delle missioni più rischiose per la sicurezza del Paese.

Il suo esempio continuerà a vivere attraverso i colleghi che ha formato, i libri che ha scritto e il ricordo di chi ha visto in lui un modello di disciplina, coraggio e assoluta dedizione al servizio dello Stato.