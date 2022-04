Delega fiscale, Draghi vede Salvini-Tajani, dopo Pasqua testo condiviso

E’ durato circa un’ora e mezza l’incontro richiesto dal centro destra di governo dopo lo scontro in Commissione finanze della Camera sulla delega fiscale e il conseguente stop dei lavori parlamentari. Secondo Lega e Forza Italia quel testo contiene “ipotesi di nuove tasse“, circostanza più volte smentita dall’esecutivo. Al termine, toni pacati: “I tecnici sono già al lavoro per trovare un testo condiviso“.

Un mezzo Consiglio dei ministri allargato

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha quindi ricevuto a palazzo Chigi la delegazione del Centro destra formata dal segretario della Lega Matteo Salvini e dal coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani con i rispettivi capigruppo e ministri. Accanto a Draghi, il titolare dell’economia Daniele Franco più altri ministri. Una specie di mezzo Consiglio dei ministri allargato ai leader politici del Centro destra.

Il segretario della Lega Matteo Salvini

Salvini: “Incontro positivo, dopo Pasqua testo condiviso”

“Abbiamo trovato ampia disponibilità del presidente del Consiglio a risolvere i problemi sul tavolo, quindi incontro positivo e distensivo“. Così Matteo Salvini davanti a palazzo Chigi. Il leader leghista ha spiegato che “lavoreremo a Pasqua e Pasquetta, e subito dopo Pasqua si arriva in parlamento chiarendo definitivamente che non ci saranno aumenti di tasse sulla casa, sugli affitti, sui titoli di stato, sui risparmi degli italiani“.

“Tecnici già al lavoro, ci opporremo a aumenti tasse”

Concetto ribadito in una nota congiunta Lega-Forza Italia, con l’aggiunta di un avviso all’esecutivo. “I rappresentanti del centrodestra di governo auspicano che la legge delega sul fisco possa essere approvata in tempi brevi, ma si opporranno ad interventi legislativi che possano aprire la strada a un possibile aumento delle tasse sulla casa e sui risparmi. Con questo stesso spirito, i tecnici dei partiti e del governo lavoreranno, già a partire dalle prossime ore, per modificare il testo e individuare una soluzione condivisa, che garantisca i cittadini e assicuri al governo la possibilità di affrontare le emergenze del Paese“.

Enrico Letta: “Dal Centrodestra solo propaganda”

Critico Enrico Letta. Per il segretario del Partito democratico “il centrodestra che sostiene Draghi fa propaganda“. Secondo Letta, sulla questione dell’aumento delle tasse “Draghi ha già chiarito tutto il chiaribile“. In particolare, aveva spiegato nei giorni scorsi la capogruppo alla Camera dem, “La Lega e gli altri partiti del centrodestra sanno bene che nella delega fiscale non c’è alcun aumento delle tasse per gli italiani“. Deborah Serracchiani aveva quindi accusato il Centrodestra di mettere a rischio il governo.