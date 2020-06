Di Battista scuote, ma non troppo, il M5S e viene “sgridato” dal silente Grillo

ROMA. Eppur si muove, verrebbe da dire. Il M5S ha un sussulto di orgoglio interpretato da Alessandro Di Battista. Un sussulto che non è piaciuto al comico genovese, o meglio ex comico, Beppe Grillo ha rotto il suo silenzio fra il monastico e l’ibernato per rimbrottare il ribelle Dibba.

Tutto questo mentre la Taverna, ormai a mezzo servizio nel pd auspicava l’aiuto di Conte ai 5S…aiuto di che verrebbe da chiedersi visto che di aiuto i “grillini” di preistorica memoria ne hanno in abbondanza da pd e affini dopo avere fatto il pieno di poltrone con le nomine alle varie partecipate come Eni, Poste italiane eccettera eccetera. Ma nel frattempo Di Battista ha aggiustato il tiro “Ho fiducia” nel presidente del Consiglio Conte e “anzi ne approfitto per dirgli che non deve temere picconature da parte del sottoscritto”. Così Alessandro Di Battista a In Mezz’ora in più su Rai 3. Secondo l’esponente del M5s, “Ci sono determinati poteri anche politici che vogliono buttare giù il governo per prendere in mano i denari della ricostruzione”. Quanto agli Stati Generali, “spero siano utili” perchè la situazione del Paese “credo sia molto più grave di come la stiamo immaginando”. “Io sono contrario al Mes perché si aggancia a un vincolo esterno che non fa l’interesse nazionale, ma il vero problema è il Patto di Stabilità, va cambiato”, sostiene Di Battista”Nessuno esponente del M5S con cui ho parlato in camera caritatis nelle scorse settimane mi ha mai detto che ha intenzione Di attivare il Mes”, aggiunge. “Il M5S – sottolinea – deve organizzare un congresso, un’assemblea costituente. Chiedo formalmente il prima possibile un’assemblea in cui tutte le anime possano costruire una loro agenda e vedremo chi vincerà”. “In questa fase il Movimento 5 Stelle deve restare concentrato su una missione: affrontare la crisi epocale che stiamo attraversando- ha commentato Crimi- La sfida che abbiamo di fronte è rispondere efficacemente alle richieste che giungono dal Paese, dai cittadini. Fare, agire: tutto questo necessita di compattezza e di unità di intenti”. Lo dichiara in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi. “Dal punto di vista politico – aggiunge – la prossima sfida che ci attende saranno il referendum sul taglio dei parlamentari e le elezioni regionali e comunali. Anche in questo caso, unità deve essere la parola d’ordine”.

Norbert Ciuccariello