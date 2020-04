Di Maio “Sul Mes si può trattare perchè questa è la partita della vita per noi”

ROMA. E’ il Ministro Luigi Di Maio a voler fare chiarezza, a spiegare il punto sulla situazione. Un’apertura al Mes perché “Questa è la partita della vita per noi. E non è ancora finita.

Anzi è appena iniziata”; “Colao è un grande manager, ma come per Draghi, il suo nome viene usato per buttare giù Conte; “Lavorare in nero è un reato, ma nessun padre può trovarsi nella condizione di non poter sfamare i figlie” e, ancora “Oggi 25 aprile, dobbiamo recuperare lo spirito dei nostri nonni per affrontare questa sorta di guerra”. Così con questi e altri concetti chiarificatori il ministro Di Maio si è confessato ad un importante quotidiano torinese. .