Dimesso Niccolò il 17enne ricoverato allo Spallanzani “E’ un’emozione incredibile”

ROMA.Finalmente una notizia positiva, uno spiraglio di luce che lascia ben presagire per il futuro. Come un segnale di riscossa verso il virus. “E’ un momento emozionante, finalmente lo riportiamo a casa”. Lo ha detto la mamma di Niccolò, il 17enne di Grado bloccato per due volte in Cina a causa della febbre ma risultato negativo poi ai test per il Coronavirus.

Il ragazzo è stato appena dimesso dallo Spallanzani di Roma al termine dei 14 giorni di isolamento. “Dopo sei mesi che non lo vedevamo e dopo tutto quello che è successo è stata un’emozione fortissima riabbracciarlo”, ha detto il padre del ragazzo. “Niccolò è contento di riabbracciare tutti quanti – ha concluso la madre – finalmente questa disavventura è finita”.