Danneggiato incrociatore russo nel mar Nero, forse da missili ucraini

L’incrociatore lanciamissili russo “Movska“, che si trovava al largo di Odessa, è in fiamme e sarebbe addirittura affondato a causa di una esplosione a bordo. Si tratta dell’ammiraglia della flotta russa nel mar Nero. L’Ucraina sostiene di aver colpito la nave con due missili “Neptune“.

Mosca smentisce: “L’incrociatore non è affondato”

Il ministero della difesa di Mosca non conferma il bombardamento nemico ma parla di una esplosione provocata dalle munizioni a bordo. Il “Moskva” “non è affondato” e “l’armamento missilistico principale non è stato danneggiato nell’incidente“, aggiungono i russi. Anzi, l’incendio a bordo sarebbe già stato contenuto. L’equipaggio, circa 500 persone, è stato evacuato e le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. In ogni caso, la perdita della propria nave ammiraglia rappresenterebbe per la Russia un duro colpo e avrebbe un grande valore, soprattutto simbolico.

Mosca avverte: “Conseguenze se Svezia e Finlandia nella Nato”

Il possibile allargamento della Nato a Svezia e Finlandia avrà conseguenze. E’ l’avvertimento lanciato dalla Russia. “Non sarà più possibile – ha spiegato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa Dmitry Medvedev – parlare di uno status non nucleare del Baltico. L’equilibrio deve essere ripristinato“. La risposta sarà quindi nel Baltico, dove la Russia dovrà rafforzare le forze di terra e di difesa aerea, e schierare consistenti forze navali nel Golfo di Finlandia.

Kiev: “Attacchi su tutto il fronte del Donetsk”

Secondo le forze armate ucraine, l’esercito russo sta attaccando sull’intera linea del fronte nella regione del Donetsk con lanci di razzi e mortai. Durante la notte ci sono stati nuovi bombardamenti su Kharkiv, dove sono morti almeno quattro civili, e sono in corso combattimenti a Izyum, già controllata dai russi, dove si stanno raccogliendo mezzi e uomini destinati all’offensiva nel Donbass.