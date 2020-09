Dopo il Cavaliere anche Marina Berlusconi positiva al Covid

Anche Marina Berlusconi, secondo fonti Ansa, risulta positiva al Covid-19: dopo una serie di tamponi negativi, di cui l’ultimo effettuato nel fine settimana, ha dato invece risultato diverso. La notizia trova conferma in ambienti del Gruppo. Attualmente la presidente di Fininvest e di Mondadori sta bene e lavora normalmente in smart working.

Marina Berlusconi, primogenita del Cavaliere, assieme alla sua famiglia si era già isolata, come previsto dalle normative vigenti, nella propria abitazione milanese a partire da mercoledì scorso nella propria abitazione milanese quando il padre era risultato positivo. Non si sa se anche altri membri della sua famiglia, protetti dalla privacy, siano positivi. Secondo fonti quanto ha appreso l’Ansa anche le condizioni di salute della famiglia di Marina, del marito Maurizio Vanadia (direttore della Scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano) e i due figli minorenni, sarebbero buone.

Marina Berlusconi

Positività al Covid: le vacanze di Marina Berlusconi e le ipotesi di contagio

L’imprenditrice aveva trascorso gli ultimi giorni di agosto nella sua tenuta a Valbonne in Provenza insieme ai familiari, tra cui il padre Silvio Berlusconi e la compagna Marta Fascina. La residenza francese era scelta dall’ex premier per trascorrere l’intera fase del lockdown e parte dell’estate per poi trasferirsi, ad agosto, prima in Sardegna, a villa Certosa, e successivamente ad Arcore.

Il giorno prima della fine del soggiorno nella tenuta transalpina tutti i membri della famiglia e il personale domestico presente a Valbonne avevano eseguito il tampone, che per tutti aveva dato esito negativo. Inoltre non risulta che il gruppo abbia lasciato durante il soggiorno la tenuta, rientrando poi a Milano il 30 agosto con un volo privato.

Dopo la notizia della positività al Coronarirus riscontrata prima in Silvio Berlusconi, nei fratelli Barbara e Luigi, e in Marta Fascina, Marina si è sottoposta ad ulteriori controlli risultando in prima battuta negativa, mentre il nuovo tampone effettuato nel weekend appena passato è risultato positivo.

Silvio Berlusconi accanto alla figlia Marina

Notte “tranquilla” in ospedale per Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi, intanto, ha trascorso la quarta notte al San Raffaele di Milano dopo il contagio da Covid per un’inizio di polmonite bilaterale. Una notte trascorsa “tranquilla“. Il professor Alberto Zangrillo, suo medico di fiducia e primario del reparto di Anestesia e Rianimazione, rilascerà un nuovo bollettino sullo stato di salute del Cavaliere alle ore 16.

Carlo Saccomando