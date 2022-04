Draghi positivo al covid, nessun sintomo ma saltano missioni in Africa

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è risultato positivo al Corona virus. Non potrà quindi partire per l’Africa centrale. Nei viaggi in Angola e Congo, previsti per il 20 e 21 aprile prossimi, l’Italia sarà quindi rappresentata dai ministri degli Esteri e della Transizione ecologica Luigi Di Maio e Roberto Cingolani.

Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani

Draghi è asintomatico

Il presidente Draghi, fa sapere palazzo Chigi, è asintomatico, ma dovrà comunque restare in isolamento. I viaggi fissati per metà settimana rientrano in quella strategia di diversificazione dei fornitori di gas, messa in atto dal governo all’indomani dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Nel tentativo di affrancarsi dal gas di Mosca, l’Italia ha già stretto un accordo con l’Algeria, l’11 marzo scorso. Si tenterà di fare altrettanto con l’Angola e il Congo.