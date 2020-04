È morto Giulietto Chiesa, giornalista e politico

È morto Giulietto Chiesa. Ne da notizia il famoso vignettista Vauro sulla sua pagina Facebook. ”Non riesco ancora a salutarlo”, scrive. ”Ricordo ancora i suoi occhi lucidi di lacrime a Kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina. E’ morto un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra. I suoi occhi sono un po’ anche i miei”.

Giulietto Chiesa, che con Vauro ha a più riprese collaborato, era nato il 4 settembre 1940 ad Acqui Terme. Ex dirigente del Pci, Chiesa fu a lungo corrispondente da Mosca prima per l’Unità e poi per la Stampa. Ha cominciato la sua carriera politica nella Federazione giovanile comunista italiana, diventando anche dirigente della Federazione di Genova del Partito comunista italiano.

Giulietto Chiesa

Dal 1975 al 1979 è stato capogruppo del Pci nel Consiglio provinciale della stessa citta’ ligure. Nel 2004, poi, è stato candidato alle elezioni europee per la lista Di Pietro-Occhetto. Raccogliendo più di 14 mila preferenze nella circoscrizione Nord Ovest, 8 mila al Nord Est e 12 mila al Centro, viene eletto parlamentare europeo proprio nella circoscrizione Nord Ovest in sostituzione di Occhetto, rimasto al Senato.

Ha inoltre scritto molti libri sull’Unione Sovietica, sulla guerra e sulla globalizzazione, come ad esempio ‘La guerra infinita’. Nel 2003 è stato eletto al Parlamento Europeo.