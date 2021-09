E’ morto il grande compositore greco Mikis Theodorakis

Mikis Theodorakis si era diplomato al Conservatorio dell’Odeion. Negli anni cinquanta compose musiche per balletto e per film. Il successo internazionale arrivò con Zorba il greco del 1964, nota anche come Sirtaki, prima in classifica per mesi in tutta Europa.

Dopo il grande successo collaborò con le più note cantanti italiane come Iva Zanicchi per la quale scrisse i brani dell’album Caro Theodorakis…Iva e con la cantante Milva per compose l’album Come spiegarti, disco d’oro in Germania nella versione tedesca con il titolo Von Tag zu Tag.

Grande l’impegno sociale e politico di Miki Theodorakis

Il compositore era noto anche per il suo impegno politico e sociale. Collaborò con il poeta Pablo Neruda nell’esecuzione del Canto General. Durante la dittatura militare dei colonnelli (1967-1974) conobbe la prigione e la tortura. In quel periodo, scrisse le canzoni tratte dalle poesie di Alexandros Panagulis.

Punto di riferimento per l’opinione pubblica di sinistra, al ritorno della democrazia in Grecia diventò deputato per il Partito Comunista. Quando il governo socialista guidato da Andreas Papandreou Theodōrakīs fu al centro di scandali per la corruzione si schierò con il centro-destra, riconciliandosi con la sinistra soltanto dopo le dimissioni di Papandreu.

Nelle sue composizioni c’è il retaggio di una tradizione antichissima, in cui la nostra stessa tradizione musicale affonda le sue radici, che Theodōrakīs ha saputo traghettare nell’epoca moderna con assoluta brillantezza e capacità di arrivare al cuore di tante persone e ispirando tantissimi altri artisti venuti dopo di lui, ben oltre i confini del suo paese.