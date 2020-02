È morto Michael Hertz, padre dell’iconica mappa della metro di New York

Il grafico Michael Hertz, il creatore dell’iconica piantina delle linee della metropolitana di New York, una delle mappe più consultate della storia umana, è morto 87 anni in un ospedale di Long Island. A comunicare la notizia al mondo è stato il figlio Eugene, che però non ne ha precisato la causa. Il signor Hertz viveva a East Meadow, Long Island.

Michael Edward Hertz, questo il suo nome completo, nacque il 1 agosto 1932 a Brooklyn, figlio di Abraham e Jean (Gittleman) Hertz. È cresciuto a Brooklyn e nel Queens ed ha conseguito la laurea in Belle Arti al Queens College nel 1954, in seguito è stato arruolato per due anni nell’esercito.

Prima di fondare la propria azienda alla fine degli anni ’60 lavorato per dieci anni come art director nel comparto della pubblicità cinematografica per la celeberrima Walt Disney. Dopo aver creato la propria azienda ha lavorato principalmente nell’ideazione di mappe di transito per Houston e Washington, oltre alla creazione di mappe dei vari quartieri di New York, mappe di svariati aeroporti statunitensi e molto ancora.

Oltre al figlio Eugene, il signor Hertz lascia la moglie, Carole Ann (Ruden) Hertz, con la quale si è sposato nel 1954, tre figli, David e Joseph e Leslie B. Kawaler e otto nipoti.

La mappa della metropolitana di New York (Twitter)

La Mta, l’autorita’ che gestisce i servizi pubblici della Grande Mela, gli diede l’incarico di ridisegnare la carta topografica della subway newyorchese alla meta’ degli anni ’70, con l’obiettivo di realizzare uno strumento che davvero aiutasse i cittadini a districarsi in un sistema così tentacolare di linee, tanto da essere soprannominato ‘The Labyrinth”.

La sua creazione sostituì la precedente variopinta mappa di stile modernista dell’italiano Massimo Vignelli, realizzata nel 1972 e conservata al Moma, ma poco amata dai newyorchesi perché non metteva in relazione la parte sotterranea con il livello stradale.

Norbert Ciuccariello