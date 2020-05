E’ stato di 12,3 milioni di persone controllate e 424mila sanzioni il pesante bilancio della Fase 1

ROMA. Tempo di bilanci, e bilanci non certo confortanti. Se calcoliamo la incessante campagna condotta da tutti i media, giornali e televisioni, non si può certo dire che siano incoraggianti le cifre di quella che è stata definita tecnicamente la Fase 1. E’ di 12,3 milioni di persone controllate e 424mila sanzionate (il 3,4% del totale) il bilancio dei controlli delle forze dell’ordine durante la cosiddetta Fase 1, di lockdown stretto, che è iniziata lo scorso 11 marzo e si è conclusa ieri.

Monitorati nel periodo anche 4,8 milioni di esercizi commerciali: 8.260 titolari sono stati denunciati, disposti 1.421 provvedimenti di chiusura. I dati sono stati pubblicati sul sito del Viminale. In 418.222 sono stati denunciati per i divieti di spostamento, 5.280 per falsa attestazione e 886 per violazione della quarantena. E’ di 228.893 la media giornaliera di persone controllate; 7.748 quella dei sanzionati. Il picco dei trasgressori a Pasquetta (16.545).

Norbert Ciuccariello