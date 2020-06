Election-day via libera dal Senato: il 20 settembre alle urne per amministrative e referendum

La vita democratica, che si esprime nel modo più compiuto attraverso le elezioni dei rappresentanti nelle istituzioni, è stata ristabilita.

Questa mattina è arrivato il via libera dal Senato alle elezioni amministrative. L’iter di questo decreto, sul quale il Governo ha dovuto porre la fiducia, è stato tragicomico , dopo l’annullamento del voto, per mancanza del numero legale, che era stato espresso ieri. Il decreto, che accorpa in un’unica tornata elettorale: comunali, regionali, suppletive e referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, è legge e fissa la date delle election-day per il 20 settembre.

I voti favorevoli sono stati 158, nessun voto contrario e nessun astenuto. Le opposizioni non hanno partecipato al voto.

Il via libera definitivo del Senato al decreto Elezioni con voto di fiducia è stato sottolineato con un lungo applauso della maggioranza, presente in aula a differenza delle opposizioni. I senatori presenti sono stati 162, i votanti 158, con una maggioranza stabilita ad 80.