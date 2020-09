Elezioni comunali, in corso lo scrutinio. Le prime proiezioni: a Venezia Brugnaro al 50%, a Mantova Palazzi al 65,5%

È in corso lo spoglio delle elezioni comunali che è iniziato questa mattina come da programma. Si è votato in 606 comuni nelle regioni a statuto ordinario, oltre a quelli delle regioni a statuto speciale. Tre i capoluoghi di Regione al voto (Aosta, Trento e Venezia) e 15 quelli di Provincia.

L’affluenza definitiva alle Comunali è stata del 66,19%, in crescita rispetto a cinque anni fa. Il dato riguarda i 606 Comuni delle 15 Regioni a statuto ordinario. Nella precedente tornata elettorale la percentuale dell’affluenza era stata del 65,18%. Al voto diversi capoluoghi importanti come Venezia, Mantova, Arezzo, Crotone, Reggio Calabria, Matera. Al voto anche Trento e Bolzano.

Venezia, Luigi Brugnaro (Cd) al 50%

In base alla seconda proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Venezia Luigi Brugnaro del centrodestra è al 50%, Pierpaolo Baretta del centrosinistra al 29,1%, Sara Visman (M5S) è al 4,6%, superata da Marco Gasparinetti (Civica) con il 5,6%. La copertura del campione è del 16%

Mantova, Mattia Palazzi (Cs) al 65,5%

In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Mantova il candidato del centrosinistra Mattia Palazzi è al 65,5%, Stefano Rossi del centrodestra al 26,1%, Gloria Costani è data al 6,4%. La copertura del campione è al 4%.

Arezzo, Alessandro Ghinelli (Cd) al 46,5%

Secondo la prima proiezione degli exit-poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con copertura dell’80%, il candidato sindaco del centrodestra Alessandro Ghinelli è in vantaggio con il 46,5-50,5%, mentre il candidato del centrosinistra Luciano Ralli è al 33-37%. Marco Donati supportato dalle due civiche è tra il 7-9% per cento, dietro Michele Menchetti tra il 2,5-4,5%

Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà (Cs) al 36,3%

Secondo la proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai con copertura del campione al 16%, il sindaco uscente è’ al 36,3% delle preferenze, con Antonino Minicuci del cdx al 34,5%. Angela Marcianò è al 13,8%, mentre Saverio Pazzano al 7,2%.

Matera, Rocco Sassone (Cd) al 31,6%

In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Matera Rocco Sassone del centrodestra è al 31,6%, Domenico Bennardi del M5s al 26,2%, Giovanni Schiuma (centrosinistra) al 18,6%. La copertura del campione è al 4%.

Bolzano, Renzo Caramaschi (Cs) 36,1%

In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Bolzano Renzo Caramaschi (centrosinistra) è al 36.1%, Roberto Zanin del centrodestra è al 34,8, , Luis Walcher di Svp all’11,2%.