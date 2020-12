Elezioni in Venezuela ma senza l’opposizione guidata da Gaudì

CARACAS. Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha incontrato gli invitati del ‘Programma di accompagnamento internazionale’ per le elezioni parlamentari che si svolgono domani nel Paese senza la partecipazione dell’opposizione guidata da Juan Guaidó. Lo scrive il quotidiano Ultimas Noticias.

La prima attività svolta è stata quella della costituzione da parte della commissione nazionale elettorale (Cne) dei centri di votazione (14.221) che accoglieranno i seggi in tutto il Paese.

Domani 20 milioni di elettori potranno votare per scegliere, fra 14.400 candidati di 107 organizzazioni politiche, i 277 membri dell’Assemblea nazionale (An) per il periodo 2021-2025.