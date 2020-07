Ennio Morricone tumulato al cimitero Laurentino di Roma

Riposa da questa mattina in una tomba del cimitero Laurentino a Roma il Maestro Ennio Morricone. Dopo i funerali, celebrati in forma privata ieri sera alle 19 nella Cappella più grande del Campus Biomedico, l’ospedale romano dove il premio Oscar si era spento domenica notte, il feretro è stato trasportato nel cimitero alle porte della capitale.

Alla tumulazione, avvenuta alle 10, come previsto dalle ultime volontà del premio Oscar erano presenti solo la moglie Maria, i figli e i nipoti. A quanto risulta non possedeva una tomba di famiglia, per questo motivo, in attesa che arrivino i permessi necessari per costruirne una, il compositore di fama mondiale è stato tumulato nella tomba di un parente.

Intanto questa mattina in via delle Fratte, a Trastevere, il quartiere di Roma dove è nato il compositore capace di scrivere oltre 500 colonne sonore di film e serie tv è comparso un meraviglioso murales che ritrae l’iconica immagine Ennio Morricone con l’indice della mano destra davanti alla bocca, mentre nella sinistra stringe l’Oscar. L’opera è stata realizzata dallo street artist Harry Grab, che ha voluto omaggiare il Maestro, scomparso ieri all’età di 91 anni.

Un altro importante omaggio è giunto dalla Marina Militare italiana: Taormina e l’Etna hanno fatto da splendido sfondo al video nel quale è stato immortalato il veliero “Amerigo Vespucci“, il tutto sulle note di un pianoforte suonato dal comandante dell’imbarcazione che ha voluto così tributare l’ultimo commosso saluto al Maestro.

Norbert Ciuccariello